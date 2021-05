Netatmo hat bekannt gegeben dass das Smart-Home-Unternehmen seiner smarten Videotürklingel ein Firmware-Update verpasst, so dass diese gleichermaßen mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel ist.

Netatmo Video-Türklinge: Firmware-Update steht bereit

Die Netatmo Video-Türklingel ist jetzt mit Apple HomeKit, Amazon Alex und Google Assistant kompatibel. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass die eigentliche Neuerung im Support von Amazon Alexa und Google Assistant liegt. Die Smarte Videotürklingel war bereits bei der Markteinführung mit Apple HomeKit kompatibel.

Dank eines Software-Updates steht euch nun auch die Kompatibilität mit Amazon Alexa und dem Google Assistant zur Verfügung. Dieses kostenlose und automatische Update wird in den folgenden Tagen schrittweise für alle Smarten Videotürklingeln bereitgestellt, auch für die, die bereits auf dem Markt sind.

Mit Amazon Alexa kann der Anwender ganz einfach sein Haus überwachen

Die Smarte Videotürklingel von Netatmo ist von nun an mit Alexa von Amazon kompatibel. Benutzer können auf ihrem verknüpften Echo-Spot- oder Echo-Show-Bildschirm mithilfe eines einfachen Sprachbefehls in Echtzeit sehen, was vor ihrem Haus passiert („Alexa, zeige mir die Türklingel“).

Wenn es an der Tür klingelt, benachrichtigt Alexa den Benutzer, so dass dieser über den smarten Lautsprecher mit dem Besuch reden kann[1]. Denn über die Sprachsteuerung kann der Anwender, wenn er es möchte, ein Gespräch mit seinem Besuch führen („Alexa, antworte auf die Türklingel“).

Mit Google Assistant erkennen, wer vor der Tür steht

Die Smarte Videotürklingel von Netatmo lässt sich auch mit Google Assistant verbinden. Klingelt es an der Haustür, wird der Benutzer dank des Google Assistants über den smarten Lautsprecher informiert (z.B. Google Nest Hub, Google Nest Mini).

Mit dieser Kompatibilität kann der Anwender Live-Videos der Türklingel an einen Google Nest Hub oder Google Nest Hub Max streamen. Über einen einfachen Sprachbefehl („Hey Google, zeige mir die Türklingel“) sieht er in Echtzeit, was vor seinem Haus passiert.

HomeKit Secure Video kommt…

Auch für Apple Nutzer steht ein Update für die Netatmo Video-Türklingel in den Startlöchern. Erst kürzlich bestätigte das Unternehmen, dass ein kommenden Update die Unterstützung von „HomeKit Secure Video“mit sich bringt.