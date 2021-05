Sky und Amazon haben am heutigen Tag bekannt gegeben, dass Sky Ticket in Deutschland ab sofort auf weiteren Fire TV-Geräten verfügbar ist. Konkret steht die Sky Ticket App jetzt auch auf Fire TV Cube und ok. Smart Fire TVs zur Verfügung.

Sky Ticket jetzt auf weiteren Fire TV-Geräten verfügbar

Nach dem Start von Sky Ticket auf Fire TV Stick (2. und 3. Generation), Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick 4K Anfang April, haben Sky und Amazon heute die Verfügbarkeit der App auf Fire TV Cube und ok. Smart Fire TVs bekannt gegeben. Auch einen kleinen Ausblick gibt es. Auf Grundig Smart Fire TVs sowie Fire TV-Soundbars von TCL und Nebula beginnt der Rollout in Kürze.

Damit könnt ihr auch auf diesen Fire TV-Modellen neueste Filme, exklusive Sky Originals, Serien von HBO, TNT und Showtime, beliebte Inhalte für Familien und besten Live-Sport ohne lange Vertragslaufzeit streamen.







Allein im Mai stehen für Serien- und Filmfans mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket wieder eine Vielzahl neuer Streaming-Highlights bereit. Beispielsweise Serien wie das brandneue Sky Original „Intergalactic“, die HBO-Reihen „The Nevers“ und „Mare of Easttown“ und die neue TNT-Serie „Para – Wir sind King“, oder auch die zweite Staffel von „Zoe’s Extraordinary Playlist” und Staffel 4 von „The Good Doctor“. Filmbegeisterte streamen mit Sky Ticket neue Blockbuster wie „Tenet“, „The New Mutants“, „Der wunderbare Mr. Rogers“ und „Diener der Dunkelheit“.

Sportfans dürfen sich mit dem Sky Supersport Ticket auf zahlreiche Live-Sport-Highlights im Mai der Entscheidungen freuen. Besondere Spannung versprechen unter anderem die letzten beiden Spieltage der Bundesliga und der 2. Bundesliga, das Saisonfinale in der englischen Premier League, sowie der Formel 1-Klassiker schlechthin: der Große Preis von Monaco.

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Der stärkste Streaming-Media-Stick mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das für...

Starten und steuern Sie all Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung....