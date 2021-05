Laut Amazon sind die Echo Show Geräte die am schnellsten wachsende Kategorie innerhalb der Echo-Familie. Grund genug für den Online Händler zwei Show-Modelle zu aktualisieren und diese aufzuwerten. Kurzum: Echo Show 8 und Echo Show 5 haben ein Upgrade spendiert bekommen.

Echo Show 8 und Echo Show 5: neue Generation vorgestellt

Amazon hat mit den neuen Echo Show 8 und Echo Show 5 die neueste Generation der Echo Show-Geräte vorgestellt. Der neue Echo Show 8 verfügt über ein lebendiges 8-Zoll-HD-Display mit adaptiver Farbanpassung, eine leistungsstarke 13-Megapixel-Kamera mit integrierter Kameraabdeckung, einen neuen Octa-Core-Prozessor sowie Stereolautsprecher für einen klaren und ausgewogenen Klang. Bei Videoanrufen schwenkt und zoomt die Kamera automatisch und behält so jeden im Bild.

Echo Show 5 passt mit seinem kompakten 5,5-Zoll-Display in jeden Raum. Das Gerät ist in drei Farben erhältlich – Anthrazit, Weiß und Dunkelblau – und fügt sich ideal in die Wohnungseinrichtung ein. Ihr könnt entspannt in den Tag starten mit einer Routine, die kompatible Lampen einschaltet und als Wecker den Lieblingssong abspielt. Oder sie bitten Alexa, die Nachrichten oder Sportergebnisse abzurufen, Wecker und Timer zu stellen, den Kalender zu checken sowie Musik oder Serienepisoden zu streamen.

Preise & Verfügbarkeit

Echo Show 8 (129,99 Euro) ist in Anthrazit und Weiß erhältlich. Echo Show 5 (84,99 Euro) wird in Anthrazit, Weiß und Dunkelblau angeboten. Beide Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt nächsten Monat.

Angebot Echo Show 8 | Durch Alexa in Verbindung bleiben, Anthrazit Stoff Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen...

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen und Nachrichten – Rufen Sie Freunde und...