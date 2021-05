Die Michigan State University nimmt ab sofort Bewerbungen für die Apple Developer Academy in Detroit entgegen. Apple hatte im Januar das Schulungsprogramm für angehende Entwickler angekündigt, welches in Partnerschaft mit der Michigan State University durchgeführt wird.

Bewerbung für die Apple Developer Academy

Die Apple Developer Academy soll junge Unternehmer fördern und ihnen dabei helfen, die notwendigen Fähigkeiten für Jobs in der schnell wachsenden iOS App Economy zu entwickeln. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit der Michigan State University angeboten und stehen allen Lernenden in Detroit offen, unabhängig von ihrem akademischen Hintergrund oder ob sie bereits über Programmierkenntnisse verfügen.

Wie Apple vor kurzem angekündigt hat, wird die Developer Academy in Detroit im First National Building einziehen. Apple und die Michigan State University bieten hier zwei Programme an. Ein 30-tägiges Einführungsprogramm ist für Lernende gedacht, die über eine Karriere in der App Economy nachdenken und besser verstehen möchten, was es bedeutet, Entwickler zu sein.

Das vollständige Akademieprogramm ist eine intensive 10- bis 12-monatige Ausbildung. Dieses Programm hilft angehenden Entwicklern, all die Fähigkeiten aufzubauen, die sie benötigen, um Teil der iOS App Economy zu werden und unterstützt sie sogar ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Apple erwartet, dass die Academy jedes Jahr um die 1.000 Studenten weiterbilden wird, mit einem Lehrplan, der Programmierung, Design, Marketing sowie Vermittlung von Kompetenzen im beruflichen Umfeld umfasst.

Wie die Michigan State University bekannt gibt, können sich ab sofort Interessenten, die 18 Jahre oder älter sind, für eines der zwei Bildungsprogramme bewerben. Es gibt keine Voraussetzungen, um sich für die Akademie zu bewerben (abgesehen vom Alter). Zudem ist keine Vorbereitung für die Bewerbung erforderlich. Der Bewerbungsprozess selbst beinhaltet das Ausfüllen eines Formulars, das etwa 30 Minuten in Anspruch nehmen soll. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2021 um 23:59 Uhr, wobei die Bewerber voraussichtlich im Juli E-Mails über die nächsten Schritte erhalten.