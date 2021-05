Vergangenen Monat kündigte Apple mit „1971: The Year That Music Changed Everything“ eine neue Musik-Doku an, die sich über mehrere Episoden erstreckt. Nun gibt es den offiziellen Trailer.

Apple veröffentlicht offiziellen Trailer zu „1971: The Year That Music Changed Everything“

Bei „1971: The Year That Music Changed Everything“ handelt es sich um eine immersive, neue Dokumentation, die sich mit den Musikern und Soundtracks befasst, die die Kultur und Politik von 1971 geprägt haben.

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis „1971“ am 21. Mai ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Apple schreibt

Ein eindringlicher, tiefer Tauchgang, reich an Archivmaterial und Interviews. „1971: The Year That Music Changed Everything“, zeigt, wie die musikalischen Ikonen der Zeit von den sich ändernden Gezeiten der Geschichte beeinflusst wurde. Und im Gegenzug, wie sie ihre Musik nutzten, um Hoffnung, Veränderung und die Kultur um sie herum zu wecken. Die Dokumentationen werden die bekanntesten Künstler und Lieder untersuchen, die wir 50 Jahre später noch hören, darunter The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed und mehr.

Vorab hat Apple nun den offiziellen Trailer zur neuen Musik-Doku veröffentlicht.