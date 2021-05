Apple Original Films und A24 haben bekannt gegeben, dass sie bei der Veröffentlichung des Dramas „The Tragedy of Macbeth“ zusammenarbeiten. Bei diesem werden Denzel Washington und Frances McDormand in den Hauptrollen zu sehen sein.

Apple TV+: “The Tragedy of Macbeth” in Auftrag gegeben

Bei “The Tragedy of Macbeth” handelt es sich um den neuesten Film des Oscar-Preisträgers Joel Coen, bei dem die Oscar-Preisträgern Denzel Washington und Frances McDormand in der Hauptrolle zu sehen sein wird. Der Film wird später in diesem Jahr weltweit in den Kinos erscheinen, bevor er auf Apple TV+ seine Premiere feiern wird.

Neben Denzel Washington und Frances McDormand werden auch Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling und Brendan Gleeson zu sehen sein.

Apple Original Films und A24 sind eine langfristige Partnerschaft eingegangen. Im Rahmen der Kooperation sind bereits „On The Rocks“ von der Oscar-Preisträgerin Sofia Coppola mit Rashida Jones und Bill Murray, sowie der Gewinner des Grand Jury-Preises des Sundance Film Festival „Boys State“ entstanden. „The Sky is Everywhere“ unter der Regie von Josephine Decker mit Grace Kaufman, Cherry Jones und Jason Segel ist derzeit ebenso in Arbeit.