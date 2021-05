Mitte April vorgestellt, lässt sich das neue iPad Pro 2021 seit dem 30. April über den Apple Online Store bestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiert das Gerät am 21. Mai. Zehn Tage vor dem Termin beginnt der Hersteller nun mit den Vorbereitungen für den Versand.

Neues iPad Pro 2021: Apple bereitet Versand vor

Noch dauert es ein paar Tage, bis erste Kunden das neue iPad Pro 2021 in ihren Händen halten. Zuvor wird allerdings in der kommenden Woche noch das Apple Presseembargo fallen, so dass erste Reviews auftauchen werden.

Frühbesteller werden ihr neues iPad Pro ab dem 21. Mai ausgeliefert bekommen. Den Versand bereitet Apple aktuell vor, so Macrumors. Kunden, die erst jetzt eine Bestellung für ein iPad Pro 2021 aufgeben, müssen sich bis Juli gedulden. Die Lieferzeiten sind in den letzten Tagen stark nach oben gegangen.

Der von Apple entwickelte M1 Chip sorgt beim neuen iPad Pro für einen enormen Leistungssprung. Das 12,9 Zoll iPad Pro verfügt über ein neues Liquid Retina XDR Display, das einen extremen Dynamikbereich bietet. Weiter Neuerungen liegen unter anderem im verbauten 5G-Chip sowie im verbesserten Kamerasystem.

Gemeinsam mit dem iPad Pro hat Apple auch einen neuen 24 Zoll iMac sowie Apple TV 4K (2. Generation) angekündigt. Diese beiden Produkte lassen sich ebenfalls bereits vorbestellen und feiern in der zweiten Maihälfte ihren Verkaufsstart.