Die Smarthome-Allianz von Apple, Amazon, Google und Co. erhält einen neuen Namen. Aus „CHIP“ wird „Matter“. Thematisch passend bestätigt Signify, dass die Philips Hue Bridge automatisch um das Matter-Protokoll erweitert wird, wodurch alle angeschlossenen Philips Hue Produkte mit diesem neuen, branchenübergreifend einheitlichen Standard kompatibel sein werden.

Neuer Standard: Komplettes Philips Hue Sortiment wird mit neuem übergreifenden Smart-Home-Protokoll Matter kompatibel sein

Philips Hue bzw. Signifyhat heute ankündigt, dass alle bestehenden und neuen intelligenten Philips Hue Lampen, Leuchten und Zubehörteile über ein Software-Update für die Hue Bridge mit Matter kompatibel sein werden.

Matter (früher bekannt als Project CHIP – Connected Home over IP), das von der Connectivity Standards Alliance (ehemals Zigbee Alliance) am 11. Mai vorgestellt wurde, ist ein neuer, branchenübergreifend einheitlicher Standard, durch den smarte Geräte nahtlos zusammenarbeiten können. Philips Hue Benutzer profitieren so von einer größeren Interoperabilität, die die Einrichtung eines innovativen Smart Homes einfacher macht als je zuvor.

Signify schreibt

Philips Hue bietet die umfassendste und einfach zu personalisierende intelligente Beleuchtung mit der Hue Bridge als Hub an, die alle Philips Hue Produkte, von Innen- und Außenleuchten bis hin zu Entertainment-Funktionen, smartem Zubehör und mehr, verbindet und steuert. Um die Smart-Home-Integration von Philips Hue auf die nächste Stufe zu bringen, wird die Software in der Hue Bridge des Benutzers einfach automatisch per Update um Matter-Kompatibilität erweitert. Das Update sorgt dafür, dass Philips Hue Benutzer die Verbindung mit anderen Smart-Home-Geräten einfacher herstellen können. Da alle bisherigen Einstellungen und Personalisierungen sämtlicher Philips Hue Produkte auch nach dem Matter-Update der Hue Bridge erhalten bleiben, können Nutzer weiterhin die breite Palette an Funktionen intelligenter Beleuchtung nutzen, um ihr Zuhause mit Lichtszenen, automatisierten Zeitplänen, erweiterten Unterhaltungsmöglichkeiten und mehr zu gestalten.

Matter soll im Q4/2021 eingeführt werden. Kurz danach wird das Software-Update der Hue Bridge weltweit verfügbar sein.