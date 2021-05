Im App Store wartet die Sonos S2-App in Version 13.1 auf euren Download. Das Update der Sonos-App wird von verschiedenen Firmware-Updates für Sonos-Lautsprecher begleitet. Das Gesamtpaket bringt Neuerungen für Sonos Arc, Sonos Beim, Sonos Amp und Sonos Port mit sich.

Sonos: Update auf 13.1 ist da

Das jüngste Sonos-Update hat verschiedene Verbesserungen und Neuerungen im Gepäck, die in erster Linie auf Sonos Arc, Sonos Beam, Sonos Amp und Sonos Port abzielen. Diejenigen, die über Sonos Arc verfügen (hier unser Sonos Arc Test) finden ab sofort in der App eine neue Einstellmglihchkeit wieder, mt der ihr die Lautstärke der Höhenkanäle regeln könnt.

Dolby Atmos bietet zwei Höhenkanäle für einen Sound über dem Hörbereich für eine Erweiterung der Klangbühne über die horizontale Ebene. Wenn ihr Dolby Atmos Audioinhalte auf der Sonos Arc hört, könnt ihr mit folgenden Schritten die Lautstärke der Höhenkanäle regeln:

Öffnet die Sonos S2 App für iOS oder Android. Tippt in der Registerkarte Einstellungen auf System. Wählt den Raum aus, in dem sich die Arc befindet. Tippt unter Sound auf Höhenkanäle. Verwendet den Schieberegler, um die Lautstärke der Höhenkanäle zu regeln.

Die zweite Neuerung betrifft Sonos Amp, Sonos Arc und Sonos Beam (hier unser Sons Beam Test). Diese drei Geräte unterstützen jetzt den Sicherheitsstandard WPA3 und können sich mit WLAN-Netzwerken im Modus 802.11n mit 2,4 GHz verbinden.

Sonos Port unterstützt jetzt neben Sonos Amp auch Dual Mono. Sonos Amp und Port bieten die Option, Audio in Mono anstatt in Stereo wiederzugeben. Der Dual-Monobetrieb ist ideal, wenn die Platzierung der Lautsprecher sich nicht für die Stereo-Wiedergabe eignet (z. B. in offenen oder Außenbereichen). In diesem Modus wird ein Mono-Signal an alle Lautsprecher übermittelt, unabhängig davon, ob eine Verbindung zum linken oder rechten Anschluss besteht. Die Einstelllungen findet ihr unter Einstellungen -> System in der Sonos S2 App.