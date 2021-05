Nachdem wir euch kürzlich über Zattoo Neuigkeiten im Hinblick auf die UEFA EURO 2020 informiert hatten, gibt es nun weitere Informationen vom TV-Streaming-Anbieter. Ab sofort sind die On-Demand-Inhalte von FilmRise verfügbar.

Zattoo: On-Demand-Inhalte von FilmRise ab sofort verfügbar

Ab sofort können Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf das Film- und Serienangebot des internationalen Anbieters FilmRise zugreifen. Als Teil des werbefinanzierten On-Demand-Angebots (AVOD) stehen die Inhalte von FilmRise bei Zattoo sowohl Premium- und Ultimate-Abonnenten als auch Nutzern des werbefinanzierten Zattoo Free Angebots zur Verfügung.

Mit dem umfangreichen Film- und Serienangebot des internationalen Anbieters FilmRise erweitert Zattoo ab sofort sein werbefinanziertes On-Demand-Angebot (AVOD) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben spannenden Serien-Highlights wie den US-amerikanischen Fantasy- und Drama-Serien Being Human und Sanctuary sowie der kanadischen Comedy-Serie Sensitive Skin mit Kim Cattrall in der Hauptrolle, bietet FilmRise auch eine grosse Auswahl an Filmklassikern, Blockbustern und Dokumentationen.