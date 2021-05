Kurz vor dem Wochenende möchten wir euch auf die neuen Inhalte auf Apple TV+ aufmerksam machen. Allerdings sind die Neuankömmlinge in dieser Woche sehr überschaubar. Lediglich zu „Mosquito Coast“ bzw. zu deutsch „Moskito Küste“ steht eine neue Folge bereit. Darüberhinaus hat Apple den offiziellen Trailer zu „Trying – 2. Staffel“ ins Rennen geschickt. Diese startet in sieben Tagen am 21. März. Auch der offizielle Trailer zu „Home Before Dark – 2. Staffel“ ist da.

Folge 4 zu „Mosquito Coast“ steht bereit

Ab sofort steht Folge 4 zu „Mosquito Coast“ zur Ansicht bereit. Diese hört auf den Namen „Lucrecia“. Familie Fox sucht in einer opulenten Hacienda Unterschlupf. Dort will eine mächtige Matriarchin sie für ihre eigenen Zwecke auszunutzen.

Um was dreht es sich bei „Mosquito Küste“?

„In einer atemberaubenden Abenteuergeschichte nimmt der paranoide und brillante Erfinder Allie Fox seine Familie mit in den honduranischen Dschungel, entschlossen, eine Zivilisation aufzubauen, die besser sein soll als die, die sie verlassen haben. Auf der Flucht aus einem Amerika, das er im Materialismus und in der Konformität verstrickt sieht, hofft er, ein reineres Leben wiederzuentdecken. Aber sein utopisches Experiment nimmt eine dunkle Wendung, als seine Obsessionen die Familie in eine unvorstellbare Gefahr führen.“

Unterdessen hat Apple den deutschen Trailer zu „Moskito Küste“ auf YouTube veröffentlicht.

Offizieller Trailer zu „Trying – 2. Staffel“

Eine Woche müssen wir uns noch gedulden, bis die 2. Staffel zu „Trying“ xxklusiv auf Apple TV+ startet.

In der zweiten Staffel von „Trying“ mit acht Folgen führen Nikki (BAFTA-Nominierte Esther Smith) und Jason (SAG-Nominierter Rafe Spall) den Adoptionsprozess weiter. Nachdem sie vom Adoptionsgremium genehmigt wurden, stellen sie nun fest, dass die Zuordnung zu einem Kind nicht so einfach ist, wie sie es sich erhofft hatten. Es scheint, als würden Kinder von anderen Paaren „weggeschnappt“, während sie irgendwie leer ausgehen. Mithilfe ihrer exzentrischen Sozialarbeiterin Penny (Imelda Staunton) sind sie entschlossen, alles zu tun, was zu tun ist. Als Nikki bei einer Adoptionsveranstaltung ein kleines Mädchen namens Princess trifft, weiß sie sofort, dass dies das Kind für sie ist. Aber es gibt Hindernisse für Nikkis Plan, die sich als unüberwindbar erweisen könnten.

Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Offizieller Trailer zu „Home Before Dark – 2. Staffel“

Ein paar Tage länger müssen wir noch auf die 2. Staffel zu „Home Before Dark“ warten. Am 11. Juni ist es bei dieser Staffel soweit.

Die 2. Staffel folgt der Reporterin Hilde Lisko (Prince), die mehr über eine mysteriöse Explosion bei einer örtlichen Farm erfahren will. Die Untersuchung führt sie dazu, gegen ein mächtiges und einflussreiches Unternehmen zu kämpfen, das die Gesundheit ihrer Familie und von Erie Harbour gefährdet.

Auch hier gibt der Trailer einen ersten Vorgeschmack.