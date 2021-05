Eigentlich unverständlich, dass in einer Metropole wie Rom kein Apple Retail Store im Stadtzentrum ansässig ist, zumal der Hersteller in Italien 16 Stores betreibt. Zwar liegen mit „Apple Porta di Roma“ und „Apple Euroma2“ zwei Apple Retail Stores auf dem Stadtgebiet von Rom, allerdings sind diese deutlich vom Stadtkern entfernt. Mit „Apple Via del Corso“ wird sich dies in Kürze ändern.

Rom erhält zentrumsnahen Apple Store

Apple erweitert seine Präsenz in Italien und wird in Kürze mit „Apple Via del Corso“ seinen 17. Apple Retail Store in Italien eröffnen. Dies hat der Hersteller aus Cupertino unseren Kollegen von La Stampa gegenüber bestätigt. Während das Gebäude lange Zeit verhüllt war, zieren nun Apple Logos die Schaufenster und zudem kündigt Apple die Eröffnung mit einem entsprechenden Schriftzug an. Ursprünglich wollte Apple sein Ladenlokal bereits im vergangenen Frühjahr eröffnen, aufgrund der Pandemie wurde das Vorhaben jedoch auf unbekannte Zeit verschoben. Nun ist es in Kürze soweit und im Vorfeld rühren die Verantwortlichen bereits die Werbetrommel.

Es heißt

Das Unternehmen erklärt, dass die Kampagne eine Hommage an die künstlerische und kreative Tradition Roms darstellt und Marmor als symbolisches Element auswählt: den Stein, den Architekten und Bildhauer in Italien und insbesondere in der Hauptstadt im Laufe der Jahrhunderte verwendet haben, um ihr Talent auszudrücken und Meisterwerke zu schaffen. In Marmor findet das Apple-Logo eine neue Neuinterpretation, und Carrara-Marmor ist auch der vorherrschende Stein im Geschäft Via Del Corso, ein weiterer Hinweis auf die Geschichte und das Design der Ewigen Stadt.

Im Apple Store „Via del Corso“ wird Apple die Leistungen anbieten, die man von anderen Stores kennt. Auf der einen Seite stehen natürlich sämtliche Produkte im Fokus. Ihr könnt darüberhinaus Zubehör kaufen, Serviceleistungen in Anspruch nehmen und an den kostenlosen „Today at Apple“-Sessions teilnehmen.