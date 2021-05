Die TomTom GO Navigation App für iOS steht ab sofort in Version 2.6 im Apple App Store als Download bereit. Die vermutliche spannendste Neuerung durch das Update ist, dass die App jetzt erstmals den Austausch von Routen mit dem Onlineportal TomTom MyDrive ermöglicht. Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung. Auch in Kombination mit CarPlay gibt es eine Verbesserung.

TomTom GO Navigation 2.6 ist da

Nachdem man längere Zeit nichts von TomTom gehört hatte, gibt es zum Wochenende spannende Neuheiten. TomTom GO Navigation 2.6 steht als Download bereit. Erstmals ermöglicht die App den Austausch von Routen mit dem Onlineportal TomTom MyDrive ermöglicht. Dort könnt ihr bequem eure nächste Fahrt am großen Bildschirm eures Computers bis ins Detail planen, sie unter „Meine Routen“ in eurem TomTom Account speichern und sie anschließend mit der TomTom GO Navigation App synchronisieren. In der App müsst ihr die Route dann nur noch im Menü“ Meine Routen“ auswählen und schon kann es losgehen.

Oder ihr lasst euch von Road Trips by TomTom zu einem Tagesausflug oder einer Spritztour inspirieren. Besonders in Pandemiezeiten – wenn der eigene Bewegungsradius möglichst klein bleiben sollte – liefern TomTom MyDrive und Road Trips zahlreiche Ideen, um die eigene Nachbarschaft neu zu entdecken. Insgesamt sind mehrere tausend Routen, kuratiert von TomTom, der TomTom-Fahrer-Community und Partnern, bei Road Trips zu finden. Weitere Infos zu Road Trips by TomTom findet ihr hier: https://www.tomtom.com/de_de/roadtrips/

Wie eingangs erwähnt gibt es auch eine Neuerung im Hinblick auf Apple CarPlay. Auf Wunsch wird nun auch eine Routenvorschau angezeigt sowie alternative Routen bei der Planung einer Fahrt, inklusive der Information, um wie viel Minuten sich die Reisezeit unterscheidet bzw. wie sich die zu fahrende Distanz verändert.

Darüberhinaus bietet das Update die „üblichen Bugfixes und Optimierungen unter iOS 14.5.

TomTom GO Navigation ist nach wie vor werbefrei und kann einmalig 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Im Anschluss könnt ihr zwischen fünf verschiedenen Abos wählen, die sich automatisch verlängern, wenn sich nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf gekündigt werden:

12-Monate Familien-Abo (bis zu 6 Familienmitglieder): €19,99

1-Monat-Abo: €1,99

3-Monate-Abo: €4,99

6-Monate-Abo: €8,99

12-Monate-Abo: €12,99

Zugegebenermaßen haben Navigations-Apps, wie z.B. TomTom, in den letzten Jahren mit Apple Maps und Google Maps starke Konkurrenz bekommen. Nichtsdestotrotz bieten sie Funktionen, die man anderweitig nicht findet.