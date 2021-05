Während der Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple weiter voranschreitet, hat die zuständige Richterin Yvonne Gonzalez Rogers nun einen möglichen Kompromiss angedeutet. So schlägt Rogers vor, dass Apple die sogenannte Anti-Steering-Policy lockert. Die Richtlinie besagt, dass Anbieter im App Store keine alternative Zahlungsmethode in ihrer App bewerben oder auf diese weiterleiten dürfen.

Entscheidet die „Anti-Steering-Policy“ den Fall?

Wir erinnern uns: Als Spotify vor einigen Jahren in seiner App erwähnt hatte, dass es eine günstigere Methode gibt, den Musik-Streaming-Dienst zu abonnieren, indem man das Abo über die Spotify-Webseite abschließt, gab es gehörig Ärger mit Apple. So verstößt die Erwähnung oder die Weiterleitung auf diese alternative Zahlungsmethode gegen die Anti-Steering-Policy des App Stores.

Genau diese Vorgabe könnte jetzt eine wichtige Rolle im laufenden Rechtsverfahren zwischen Apple und Epic Games spielen, in dem sich der Spieleentwickler unter anderem über den Mangel an alternativen Bezugsquellen im App Store beschwert. So deutete die zuständige Richterin nun an, dass eine Lockerung der Anti-Steering-Policy ein angemessener Kompromiss für beide Parteien sein könnte.

Epic Games soll laut Bloomberg positiv auf diesen Vorschlag reagiert haben. In Anbetracht, dass der Entwickler ursprünglich alternative App Stores, eigene Zahlungssysteme und mehr gefordert hatte, klingt diese „Bescheidenheit“ zunächst überraschend. Ausschlaggebend könnte jedoch sein, dass Epic Games langsam die Alternativen ausgehen. Zuletzt berichtete ebenfalls Bloomberg, dass Apple wahrscheinlich den Prozess gewinnen wird. Ein Apple-Vertreter soll sogar gesagt haben, dass Epic „seine Zeit vor Gericht mit irrelevanten Themen verbringt und weiterhin Zeugen aufruft, die letztendlich für Apples Darstellung hilfreich sind.“