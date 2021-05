Anfang des Jahres wies eine Studie des Heart Rhythm Journal darauf hin, dass die MagSafe-Technologie des iPhone 12 in bestimmten Situationen Herzschrittmacher deaktivieren könnte. Daraufhin adressierte Apple diese Bedenken in einem Support-Dokument. Nun widmet sich die US Food and Drug Administration (FDA) diesem Thema und erklärt, dass das Risiko einer Interferenz von MagSafe mit Herzschrittmachern gering ist.

FDA untersucht den Einfluss von MagSafe auf Herzschrittmachern

Nach eigenen Tests gab die FDA diese Woche bekannt, dass bestimmte neuere Smartphones, Smartwatches und andere elektronische Geräte mit Magneten zwar vorübergehend den normalen Betrieb von implantierten medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren beeinträchtigen können, das Risiko für Patienten allerdings „gering“ ist. Die Behörde fügte hinzu, dass ihr „zum jetzigen Zeitpunkt keine unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Problem bekannt sind.“

Die FDA hat jedoch Patienten mit implantierten medizinischen Geräten empfohlen, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

Halten Sie Unterhaltungselektronik, wie z. B. bestimmte Smartphones und Smartwatches, 15 cm von implantierten medizinischen Geräten entfernt.

Verzichten Sie darauf, Unterhaltungselektronik in einer Tasche über dem medizinischen Gerät zu tragen.

Sprechen Sie mit Ihrem medizinischen Betreuer, wenn Sie Fragen zu Magneten in Unterhaltungselektronik und implantierten medizinischen Geräten haben.

Die Vorsichtsmaßnahmen der FDA stehen im Einklang mit den Empfehlungen von Apple, in denen es heißt: