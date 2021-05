Im Laufe des Tages hat Apple Music 3D-Audio mit Dolby Atmos angekündigt. Darüberhinaus steht der gesamte Apple Music Katalog zukünftig in Lossless Audio zur Verfügung. Ab Juni steht die neue Dimension von Musik auf Apple Music ohne zusätzliche Kosten bereit. Kaum ausgesprochen, meldet sich auch Amazon zu Wort. Amazon Music HD wird ebenfalls für alle Abonnenten ohne Extrakosten angeboten.

Abonnenten von Amazon Music Unlimited können nun kostenlos auf Premium-Klangqualität upgraden

Amazon Music hat soeben bekannt, dass Amazon Music HD ab sofort für alle Abonnenten von Amazon Music Unlimited ohne zusätzliche Kosten verfügbar ist und so noch mehr Musikfans Zugang zu Streaming in Premium-Klangqualität ermöglicht.

Amazon Music HD bietet mehr als 70 Millionen HD-Songs ohne Qualitätsverlust mit einer Bittiefe von 16 Bit und einer Samplerate von 44,1 kHz („CD-Qualität“). Außerdem haben Kunden Zugang zu mehr als 7 Millionen weiterer Tracks in Ultra HD (besser als „CD-Qualität“) mit einer Bittiefe von 24 Bit und einer Samplerate von bis zu 192 kHz, die noch mehr Nuancen enthält und für digitales Streaming früher stark komprimiert wurden. Seit dem Start im Jahr 2019 wurden bei Amazon Music HD mehr als 5 Millionen Songs in Ultra HD hinzugefügt, Kunden erhalten hier die größte Musikauswahl in Ultra HD. Mit Amazon Music HD haben Kunden außerdem Zugriff auf einen stetig wachsenden Katalog an 3D Audioformaten wie Dolby Atmos und Sony 360RA. Hörer können diese speziell in 3D abgemischten Tracks auf Amazons bahnbrechendem HiFi-Smart Speaker Echo Studio genießen. Musik in 360RA kann auch über Sonys RA5000 und RA3000 Lautsprecher mit Alexa Cast bei Amazon Music HD gestreamt werden.

Neukunden und Abonnenten der Amazon Music Unlimited Standard-Mitgliedschaft, die 7,99 Euro pro Monat für Prime-Mitglieder und 9,99 Euro pro Mona ohne Prime-Mitgliedschaft, oder der Familienmitgliedschaft für 14,99 Euro pro Mona kostet, können nun ganz einfach auf Amazon Music HD ohne zusätzliche Kosten upgraden. Amazon Music HD kostete Abonnenten der Standard- oder Familienmitgliedschaft zuvor 5 Euro pro Mona zusätzlich. Für alle aktuellen Abonnenten von Amazon Music HD entfallen diese zusätzlichen Kosten für HD mit dem nächsten Abrechnungszyklus.