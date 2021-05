Als Apple im Februar letzten Jahres die ÖPNV-Infos für Deutschland in der Apple Maps freischaltete, wurden die Informationen zahlreicher Verkehrsgesellschaften hinterlegt. Seitdem hat Apple das Angebot erweitert und weitere Verkehrsbetriebe implementiert. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) fehlte mit ihren Daten zu U-Bahn, Bus und Tram allerdings bis vor wenige Tage. Diese Informationen finden sich nun allerdings auch in Apple Maps wieder.

Apple Maps: München erhält ÖPNV-Infos der MVG für U-Bahn, Bus und Tram

Mit dem Start der ÖPNV-Infos in Apple Maps wurde die Daten des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) hinterlegt, so dass ihr Infos zu Zügen und S-Bahnen abrufen konntet. Die Daten der MVG fehlten lange Zeit jedoch.

Bei der MVG handelt es sich um die Betreibergesellschaft für den städtischen U-Bahn-, Trambahn- und Stadtbusverkehr in München. Diese Informationen finden sich ab sofort auch in der Apple Karten-App wieder. Möchtet ihr mit dem öffentlichen Nahverkehr in München beispielsweise vom Hauptbahnhof zum Odeonsplatz, so erhaltet ihr über Apple Maps nun auch beispielsweise eine Busstrecke mit Abfahrtszeiten angezeigt. (Danke Besnik und Marcel)

Update 10:58 Uhr: Auch in Frankfurt scheint Apple für den ÖPNV neue Infos hinterlegt zu haben.