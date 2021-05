Die Indizien sprechen eine eindeutige Sprache. Apple dürfte in Kürze eine Lossless-Option für Apple Music ankündigen und somit Musik in verlustfreier Audioqualität anbieten. Darüberhinaus könnte 3D-Audio (Spatial Audio) eine große Rolle spielen. Nun zeigt sich ein neues „Lossless“-Logo in der Apple Music Web-App.

Neues „Lossless“-Logo taucht auf Apple Music Webseite auf

Designer Stijn de Vries hat in der Apple Music Web-App ein neues „Lossless“-Logo entdeckt. Darüberhinaus gibt es ein zweites „Hi-Res Lossless“-Logo. Die beiden Logos dürfte Apple zukünftig neben Songs verwenden, die die verlustfreien Optionen bieten.

Seit Anfang dieses Monats gibt es verstärkt Hinweise auf Apple Music HiFi (oder wie auch immer Apple die Neuerung nennen wird). So tauchten entsprechende Hinweise unter anderem in der iOS 14.6 Beta sowie in Apple Music für Android auf. Seit den frühen Morgenstunden teasert Apple Music Neuheiten unter dem Slogan „Mach Dich bereit für eine komplett neue Dimension von Musik!“ an. Diese soll „demnächst“ angekündigt werden. Auch die Apple Music Web-App spricht von „Lossless“ und nun tauchen entsprechende-Logos auf.

Als Termin für die Ankündigung ist der morgige 18. Mai im Gespräch. Parallel dazu könnte Apple morgen Abend die finale Version von iOS 14.6 und iPadOS 14.6 zur Verfügung stellen.