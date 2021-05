Zum Start in die neue Woche teasert Apple große Neuerungen für Apple Music an. Im Entdecken-Tab von Apple Music heißt es prominent „Demnächst: Mach Dich bereit für eine komplett neue Dimension von Musik!“. Ein begleitendes „Tune In Video“ zeigt ein mehrdimensionales Apple Music Logo.

Apple Music teasert Neuerungen an

Seit wenigen Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple an einer HiFi-Option für Apple Music arbeitet. Schon am morgigen Dienstag könnte Apple per Pressemitteilung die Neuerungen ankündigen. Parallel zu einer verlustfreien Option könnte Apple auch ein 3D-Erlebnis (3D Spatial bzw. zu deutsch: räumliches Audio) einführen.

Das animierte „Apple Music“-Logo im Teaser hat einen sich drehenden Effekt, der zwischen Weiß und Schwarz hin und her wechselt. Dies könnte die Einführung von räumlichem Audio implizieren. Dazu passt auch, dass Apple von einer neuen Dimension von Musik spricht.

Rund zwei Wochen ist es her, dass wir erstmals davon gelesen haben, Apple an einer HiFi-Option für Apple Music arbeitet. Auch in der iOS 14.6 Beta sowie in der Apple Music App für Android gibt es entsprechende Hinweise. Neben den Apple Music Neuheiten könnte Apple morgen auch die AirPods 3 ankündigen. Hierzu gibt es allerdings widersprüchige Aussagen