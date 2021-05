Apple nutzt seinen YouTube-Kanal, um zwei neue Behind-the-Scenes-Videos zu „The Mosquito Coast“ und Ghostwriter“ zu veröffentlichen. Ab sofort stehen „The Mosquito Coast – Inside the Episode: Bus Stop” und „Ghostwriter – Our Favorite Book Characters“

The Mosquito Coast – Inside the Episode “Bus Stop”

Mit „The Mosquito Coast“ hat Apple vor wenigen Wochen eine neue Serie ins Rennen geschickt, die unser Interesse geweckt hat. So ist es nicht verwunderlich, dass Folge 4, die vergangenen Freitag ihre Premiere feierte, längst angeschaut wurde. Am Ende einer jeden Folge gibt Apple einen Einblick in die jeweilige Episode. Kurz darauf landet das Behind-the-Scenes-Videos auch auf YouTube.

Ghostwriter – Our Favorite Book Characters

Seit Kurzem stehen neue Folgen der Kinderserie „Ghostwriter“ auf Apple TV+ bereit Um ein wenig die Werbetrommel für die Serie zu rühren, hat Apple einen neuen Clip veröffentlicht. In der Videobeschreibung heißt es

Dschungelkatzen, Piraten, Monster, oh mein Gott! Machen Sie eine Reise in die Vergangenheit mit den legendären Buchfiguren, die wir unterwegs in Ghostwriter kennengelernt haben.