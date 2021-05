Klappern gehört zum Handwerk und so ist es wenig verwunderlich, dass Apple TV+ wenige Tage vor dem Start der neuen Doku „The Me You Can’t See“ den zugehörigen offiziellen Trailer ins Rennen schickt.

„The Me You Can’t See“-Trailer steht bereit

Oprah Winfrey und Prinz Harry haben gemeinsam eine Dokumentation über mentale Gesundheit entwickelt. Diese feiert am kommenden Freitag (21. Mai 2021) ihre weltweite Premiere auf Apple TV+. Die mehrteilige Dokumentarserie enthält aufschlussreiche Geschichten, die helfen, den Schleier zum aktuellen Stand der psychischen Gesundheit und des emotionalen Wohlbefindens zu lüften.

Die Serie bietet hochkarätige Gäste sowie eine breite Palette von Menschen aus der ganzen Welt, die mit den Herausforderungen psychischer Gesundheitsprobleme leben und sich mit ihrem emotionalen Wohlbefinden befassen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zu den Teilnehmern der Serie gehören Lady Gaga, Glenn Close, DeMar DeRozan von den San Antonio Spurs, Langston Galloway von den Phoenix Suns (ehemals Detroit Pistons), der Anwalt für psychische Gesundheit und Sprecher Zak Williams, die olympische Boxerin Virginia „Ginny“ Fuchs und der Starkoch Rashad Armstead und mehr.