Apple hat soeben neue „Apple Watch Pride Edition Armbänder“ angekündigt. Darüberhinaus hat Apple bestätigt, dass in Kürze das neue 2021 Pride-Zifferblatt als Teil eines watchOS-Updates erhältlich sein wird.

Neue „Apple Watch Pride Edition Armbänder“ ab sofort bestellbar

Seit vielen Jahren engagiert sich Apple für die LGBTQ+ Bewegung. Die neuen „Apple Watch Pride Edition Armbänder“ sowie das neue 2021er Pride-Zifferblatt untermauern das Engagement.

Seit der Einführung der Apple Watch Pride Edition im Jahr 2016 sind die einzigartigen Pride Armbänder von Apple ein sichtbares Zeichen dafür, wie das Unternehmen zu den Mitgliedern der LGBTQ+ Community steht, sie unterstützt und stolz auf sie ist.

Apple nimmt den heutigen Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie (IDAHOT) zum Anlass, um ein neues Apple Watch Pride Edition Armband und ein dynamisches Zifferblatt vor. Beide haben ein umfassenderes Farbspektrum, inspiriert von verschiedenen Pride-Flaggen, die die vielfältige LGBTQ+ Community in ihrer reichen Geschichte repräsentiert haben.

Im Zuge dieser neuesten Ankündigung ist Apple stolz darauf, seine langjährige finanzielle Unterstützung für Organisationen, die LGBTQ Interessen vertreten und sich für positive Veränderungen einsetzen, auszubauen – darunter Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, Gender Spectrum, GLSEN, Human Rights Campaign, National Center for Transgender Equality, PFLAG National, SMYAL und The Trevor Project in den USA und ILGA World weltweit.

Design

Das Pride Edition Geflochtene Solo Loop verwebt kunstvoll die ursprünglichen Farben des Regenbogens mit denen verschiedener Pride-Flaggen, um die Vielfalt unter den LGBTQ+ Erlebnisse und die Geschichte einer Bewegung zu repräsentieren, die sich über Generationen erstreckt. Schwarz und Braun symbolisieren Schwarze und Latinx-Communitys, ergänzend zu all denen, die an HIV/AIDS gestorben sind oder damit leben, während Hellblau, Rosa und Weiß Transgender und nicht-binäre Personen repräsentieren. Das einzigartige Band besteht aus dehnbarem, recyceltem Garn, das mit Silikonfasern verwoben ist und ohne Schließe oder Verschlüsse für höchsten Tragekomfort sorgt. Um die beste Passform zu gewährleisten, können Kund:innen beim Geflochtenes Solo Loop aus 12 verfügbaren Längen wählen.

Pride Zifferblatt

Das spezielle Pride Zifferblatt dieses Jahres spiegelt wunderschön die neuen Farben des Bandes wider, um die gemeinsame Stärke und gegenseitige Unterstützung der LGBTQ+ Bewegung darzustellen. Mit der Drehung der Digital Crown scrollen die Fäden auf dem Zifferblatt stufenlos und werden durch das Anheben des Handgelenks animiert. Zum ersten Mal integriert Apple auch die neue App Clip-Funktionalität in die Verpackung des Armbandes, um den Kunden eine einfache und bequeme Möglichkeit zu bieten, sofort auf das neue passende Zifferblatt zuzugreifen.

Pride Edition Nike Sport Loop

Das neue Pride Edition Nike Sport Loop zeigt sechs Farben des ursprünglichen Regenbogens und verwendet reflektierendes Garn, um diejenigen zu unterstützen, die sich im Dunkeln mit Outdoortrainings fit halten, wie beispielsweise beim Laufen, Radfahren und Gehen. Das bequeme Design ist langlebig, stufenlos für eine perfekte Passform verstellbar und lässt sich gut mit einem entsprechenden Nike Zifferblatt kombinieren.

Preis & Verfügbarkeit

Das Pride Edition Geflochtenes Solo Loop kostet 99 Euro und das Pride Edition Nike Sport Loop 49 Euro. Die neuen Armbänder können ab sofort im Apple Online Store bestellt werden. Darüberhinaus sind diese ab dem 25. Mai in den Apple Stores erhältlich. Das 2021 Pride Zifferblatt erscheint in Kürze als Teil eines Softwareupdates.