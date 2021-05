Apple hat den gestiegen Tag genutzt, um Apple Music mit Dolby Atmos und Lossless Audio angekündigt. Die ein oder andere Frage rund um die Apple Music Neuheiten werden nach und nach beantwortet. So wird nun bekannt, das die AirPods, AirPods Pro, AirPods Max und der HomePod Lossless Audio nicht unterstützen.

AirPods (Max) und HomePod unterstützen kein Apple Music Lossless Audio

Bei verlustfreier Audiokompression wird die ursprüngliche Dateigröße eines Songs reduziert, aber alle Daten bleiben perfekt erhalten. Apple Music stellt seinen gesamten Katalog mit über 75 Millionen Songs in verlustfreiem Audio mit unterschiedlichen Auflösungen zur Verfügung. In Apple Music steht „Lossless“ für verlustfreies Audio bis 48 kHz und „Hi-Res Lossless“ steht für verlustfreies Audio von 48 kHz bis 192 kHz. Lossless und Hi-Res Lossless Dateien sind sehr groß und verbrauchen viel mehr Bandbreite und Speicherplatz als normale AAC Dateien.

AirPods, AirPods Pro und AirPods Max setzen auf Bluetooth AAC, wenn sie mit dem iPhone verbunden sind. Die Apple Kopfhörer unterstützen kein Lossless-Audio. Apple schreibt hinsichtlich der Kompatibilität

Du kannst verlustfreies Audio mit der neuesten Apple Music App auf einem iPhone, iPad, Mac oder Apple TV anhören. Aktiviere verlustfreies Audio unter „Einstellungen“ > „Musik“ > „Klangqualität“. Du kannst zwischen Lossless und Hi-Res Lossless für mobile Daten oder WLAN Verbindungen wählen. Bitte beachte, dass für Hi-Res Lossless externes Equipment wie ein USB Digital-Analog-Wandler benötigt wird.

Auch der HomePod wird kein Lossless Audio unterstützen. Allerdings wird ein kommendes HomePod-Update den Support für räumliches Audio bringen. Die neuen Audioformate werden mit den Updates auf iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 und tvOS 14.6 unterstütz. Darüberhinaus wird die HomePod Software 14.6 Partial Audio für HomePod bringen. Im Laufe des Juni wird Apple die Apple Music Neuheiten freischalten.

Tausende Titel werden von Beginn an in 3D-Audio mit Dolby Atmos verfügbar sein und regelmäßig werden weitere hinzugefügt. Der Katalog von Apple Music mit mehr als 75 Millionen Songs wird in Lossless Audio verfügbar sein. Zum Start stehen 20 Millionen Titel bereit.