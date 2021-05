Apple erweitert sein Angebot für Kinder auf Apple TV+ und hat soeben die neue Serie “Hello, Jack! The Kindness Show“ angekündigt. Bei der von Jack McBrayer und Angela C. Santomero gemeinsam kreierten Serie spielt McBrayer die Hauptrolle.

“Hello, Jack! The Kindness Show“

Apple TV+ erweitert sein Angebot an Original Kinder-Inhalten mit “Hello, Jack! The Kindness Show“. Dabei handelt eine neue Live-Action-Serie von Jack McBrayer („30 Rock“, „Phineas and Ferb“ und dem „Wreck-It Ralph“ Franchise) und Angela C. Santomero („Blue’s Clues“, „Daniel Tiger’s Neighborhood”), die darauf abzielt, Freundlichkeit zu entzünden, indem sie Empathie, Humor, Verspieltheit und Fantasie erforscht.

Verankert um die ansteckende Positivität und den verspielten Humor des Emmy-Preisträgers Jack McBrayer: “Hello, Jack! The Kindness Show“ lädt Kinder im Vorschulalter in eine Welt ein, in der ein kleiner Akt der Freundlichkeit die Welt verändern kann. Neben besonderen Gaststars inspiriert Jack Kinder, Probleme mit Freundlichkeit und Herz zu lösen. Die Serie zeigt Geschichten, in denen freundliche Handlungen durch „Die drei C“ – Fürsorge, Verbindung und Kaskadierung (im englischen: caring, connecting and cascading) – von einer Person zur anderen gezeigt werden. Die Serie enthält auch Original-Songs der Grammy-preisgekrönten Band OK Go. Weitere Details zur Serie sind bislang nicht bekannt. Insbesondere hat Apple noch nicht bestätigt, wann die Serie ihre Premiere feiern wird.

Zu weiteren Kinderserien auf Apple TV+ zählen Stillwater, The Snoopy Show, Helpsters, Ghostwriter, Die Fraggles und weitere.