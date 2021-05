Seit Ende April lassen sich der neue 24 Zoll iMac, das neue iPad Pro sowie Apple TV 4K (2021) über den Apple Online Store bestellen. Am kommenden Freitag (21. Mai 2021) feiern die Geräte ihren offiziellen Verkaufsstart.

Ab Freitag werden iMac, iPad Pro und Apple TV 4K ausgeliefert

Bevor iMac, iPad Pro und Apple TV 4K am kommenden Freitag ihren Verkaufsstart feiern, macht Apple noch einmal darauf aufmerksam, dass die Geräte nicht nur ausgeliefert werden, sondern auch im Handel erhältlich sein werden. So landet die Apple Hardware nicht nur in den Apple Retail Stores, sondern auch bei autorisierten Apple Händlern.

Mehr als 99 Prozent aller Apple Stores auf der Welt sind am Freitag geöffnet und ihr könnt die gesamte Palette der neuen Produkte mit Hilfe eines Apple Specialist selbst auszuprobieren.

iMac

Der iMac wurde komplett neu designt, er verfügt über den M1-Chip sowie ein brillantes 24 Zoll 4.5K Display. Der iMac ist in einem Spektrum von sieben lebendigen Farben erhältlich — Grün, Gelb, Orange, Rosé, Violett, Blau und Silber erhältlich. Preislich startet das Gerät bei 1449 Euro.

iPad Pro

Angetrieben vom Apple M1 Chip ist das iPad Pro das schnellste Gerät seiner Klasse. Das 12,9″ iPad Pro verfügt über ein neues Liquid Retina XDR Display. 5G und ein verbessertes Kamerasystem mit dem neuen Folgemodus „Im Bild behalten“ ist entfalls an Bord. Preislich startet das neue iPad Pro bei 879 Euro (11 Zoll) bzw. 1199 Euro (12,9 Zoll).

Apple TV 4K

Die nächste Generation von Apple TV 4K bietet ein innovatives Verfahren für die Farbbalance und HDR mit hoher Bildwiederholfrequenz. Die komplett neue Siri Remote verfügt über ein innovatives Clickpad, das eine 5-Wege Steuerung für eine bessere Genauigkeit bietet. Angetrieben wird Apple TV 4K (2021) durch den Apple A12-Chip. Das neue Apple TV 4K ist für 199 Euro (32GB) bzw. 219 Euro (64GB) erhältlich.