Vielleicht seid ihr in den letzten Tagen bereits auf die aktuelle o2 Kampagne „Willkommen im sehr guten Netz von o2“ aufmerksam geworden. In der Tat konnte o2 seine Netzqualität in letzter Zeit deutlich steigern, dies untermauert auch der aktuelle Connect Mobilfunk Test. Nun möchte der Mobilfunkanbieter, dass ihr euch einen Eindruck von der Netzqualität macht.

o2 legt kostenlosen Testtarif auf

o2 lässt deutschlandweit die Netzqualität testen. Das Testangebot richtet sich insbesondere an Menschen in ländlichen Gebieten, wo sich die Qualität des o2 Netzes deutlich verbessert hat.

Ab dem 1. Juni kann jeder, der noch keinen o2 Mobilfunkvertrag hat, für 30 Tage das o2 Mobilfunknetz unverbindlich testen. Der kostenlose Testtarif ist 5G-fähig, hat ein unlimitiertes Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 Mbit/s sowie eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS. Nach einem Monat läuft er automatisch aus. Das kostenlose Testkartenagebot gilt allerdings nur für die Nutzung in Deutschland (Roaming ist nicht Teil des Angebots). Das Anrufen von Sonderrufnummern und Roaming ist nicht kostenlos und wird je nach Nutzung in Rechnung gestellt.

Darüberhinaus startet o2 Anfang Juni zwei weitere attraktive Aktionsangebote für Neukunden. Wer sich für einen der O2 Free Tarife entscheidet, kann einen Monat lang ohne Aufpreis unbegrenzt mobil surfen und sich so von der Leistungsstärke des o2 Netzes überzeugen. Prepaid-Neukunden erhalten bei o2 im ersten Monat 50 Prozent Rabatt auf ihren Grundtarif.

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, wie und wo ihr den Tarif buchen könnt, werden wir euch natürlich informieren.