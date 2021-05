Ende dieses Jahres wird Apple die neue Apple Watch Series 7 ankündigen. Dieses Modell soll ein Re-Design und damit die größte Design-Anpassung seit der Original Apple Watch mit sich bringen. Es heißt, dass Apple unter anderem auf abgeflachte Kanten und eine neue Farboption setzt.

Jon Prosser: Apple Watch 7 erhält Re-Design mit abgeflachten Kanten

Während wir zum iPhone 13 (Pro) in den letzten Wochen bereits allerhand Gerüchte gelesen haben und uns einbilden, zu wissen, wohin die Reise mit den kommenden iPhone-Modellen geht, ist die Gerüchteküche hinsichtlich der Apple Watch 7 noch zurückhaltend.

Nun meldet sich der für gewöhnlich gut unterrichtete Leaker Jon Prosser mit frischen Informationen zur Apple Watch 7 zu Wort. Im The Genius Bar Podcast berichtet er gemeinsam mit Sam Kohl, dass die Apple Watch 7 ein Re-Design erhält, welches an andere aktuelle Apple Hardware erinnert. Dies könnte bedeuten, dass sich Apple am flach-kantigen Design des iPhone 12 (Pro), iPad Pro und iPad Air orientiert. Kohl und Prosser beschreiben die Apple Watch Version dieses Designs jedoch als „subtiler“ als das, was wir bei anderen Apple-Produkten erlebt haben.

Darüberhinaus deutete der Podcast an, dass Apple bei der Apple Watch 7 auf eine neue Farboption zur Auswahl stellen wird. Die Rede ist von der Farbe „Grün“, ähnliche wie sie Apple bei den AirPods Max einsetzt. Eine neue Farboption dürfte keine große Überraschung darstellen. Neben den klassischen Farben setzt Apple bei der Apple Watch 6 zum Beispiel auf Rot und Blau. So könnte Grün die Farbauswahl ergänzen oder auch zum Beispiel die Farbe Blau ersetzten.

Auch Analyst Ming Chi Kuo sprach in der Vergangenheit davon, dass die Apple Watch 7 ein Re-Design erhalten könnte. Spannend ist auch, ob Apple der AW7 einen Sensor zur Blutzuckermessung verpasst bekommt.

Rund vier Monate müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die neue Apple Watch 7 ankündigen wird. Wir rechnen mit der Präsentation im September. Parallel könnte der Hersteller auch die iPhone 13 (Pro) Familie vorstellen.