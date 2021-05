Spotify kündigte im Februar Pläne zur Einführung eines neuen „HiFi“ Premium-Angebots für das Jahr 2021 an. Ein genaues Datum wollte Spotify zwar nicht preisgeben, wie eine neue Option in der App jedoch vermuten lässt, könnte die Einführung kurz bevorstehen.

Spotify HiFi

Wie der Reddit-Nutzer themonarc bemerkte, gibt es in der Spotify-App bereits ein HiFi-Menü, was darauf hindeuten könnte, dass Spotify bald mit Apple Music und Amazon Music gleichzieht. Laut dem Reddit-Poster konnte man in der Spotify-App auf ein verstecktes HiFi-Menü zugreifen, indem man „schnell auf das Icon“ tippte, das beim Start eines Songs kurz auf dem Bildschirm erschien.

Daraufhin wurde ein separater Bildschirm angezeigt, der erklärte, dass die HiFi-Option 16-Bit 44,1 kHz Streaming über kabelgebundene Kopfhörer unterstützt. Der ausgewählte Titel wurde jedoch nicht in HiFi-Qualität abgespielt, was darauf hindeutet, dass die serverseitige Funktionalität noch nicht verfügbar ist.

Erste Berichte, dass Spotify an einer verlustfreien Audio-Version seines Streaming-Dienstes arbeitet, tauchten bereits vor über drei Jahren auf, als das Unternehmen begann, die Option mit einer kleinen Gruppe von Nutzern zu testen. Damals wurde die „Spotify Hi-Fi“-Option auf Werbebildschirmen als Upgrade für 5 bis 10 Dollar zu einem normalen Spotify-Abonnement angepriesen. Allerdings wird es Spotify wahrscheinlich schwerfallen, ein kostenpflichtiges Upgrade zu rechtfertigen, nachdem Apple Music und Amazon Music angekündigt haben, dass ihre Angebote für bestehende Abonnenten kostenlos sind.