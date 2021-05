Apple ist in vielerlei Hinsicht verschwiegen und oftmals wortkarg. Aus verschiedenen Gerichtsverfahren, die das Unternehmen rund um den Globus führte, gingen bereits interessante Informationen hervor. Aktuell stehen Apple und Epic Games in den USA vor Gericht und auch das dortige Verfahren hält die ein oder andere spannende Information bereit.

Apple hat mit Fortnite einen Umsatz von über 100 Millionen Dollar erzielt

Aktuell werden verschiedene Apple- und Epic-Zeugen vor Gericht befragt. Vergangene Woche war beispielsweise Apple Fellow Phil Schiller an der Reihe, in der laufenden Woche wird Apples Software-Chef Craig Federighi befragt und ab morgen wird sich Apple CEO Tim Cook vor Gericht äußern.

Entwickler, die nicht unter das Small Business Programm fallen, sind angehalten 30 Prozent ihrer Umsätze an Apple zu bezahlen. Auch Epic Games musste bis zum Rausschmiss von Fortnite aus dem App Store 30 Prozent der Umsätze an Apple abdrücken. Michael Schmid, Leiter der Geschäftsentwicklung für Spiele im App Store, gab vor Gericht zu Protokoll, dass Apple mit den Gebühren, die Epic Games für Fortnite bezahlen musste, über 100 Millionen Dollar Umsatz erzielte. Einen exakten Wert nannte der Apple Manager nicht. Gleichzeitig gab Apple, so Schmid, in den letzten 11 Monaten vor dem Rausschmiss von Fortnite, rund 1 Millionen Dollar für Marketing im App Store für das Spiel aus.

Sensor Tower schätzte vergangenes Jahr, dass Fortnite-Spieler 1,2 Milliarden US-Dollar für In-App-Käufe im „App Store“ ausgegeben haben, was Apple 354 Millionen US-Dollar eingebracht hätte. Ob diese Zahl allerdings stimmt, ist nicht bekannt. Fortnite startete im Jahr 2018 im App Store und gehörte zweifelsfrei mit den zu beliebtesten Spielen.