Apple TV 4K (2021): Versand gestartet

Am morgigen Tag ist es soweit. Sowohl iMac, iPad Pro als auch Apple TV 4K (2021) feiern ihren offiziellen Verkaufsstart. Im Vorfeld hat Apple den Versand gestartet, mindestens ein Nutzer hatte Glück und hat sein neues Apple TV 4K bereits vorab ausgeliefert bekommen.

Seit Ende April lassen sich Apple TV 4K, iPad Pro und iMac über den Apple Online Store bestellen. Nachdem uns bereits Informationen erreicht hatten, dass Apple den iMac und das iPad Pro auf den Weg gebracht hat, können wir nun auch Vollzug zum Apple TV 4K vermelden. Apple hat den Versand der Geräte gestartet, so dass einer pünktlichen Auslieferung am Morgen Freitag (zumindest für Frühbesteller) nichts mehr im Wege stehen sollte.

Kunden, die aktuell über den Apple Online Store bestellen, werden ihr Geräte ab dem 31. Mai geliefert bekommen. Bei Amazon sind die Modelle derzeit ausverkauft.

Wie auf Reddit zu lesen ist, hat zumindest ein Anwender sein neues Apple TV 4K vor dem offiziellen Verkaufsstart ausgeliefert bekommen. Unter anderem heißt es in einer ersten Einschätzung

Nichts zu beanstanden. Läuft an jeder Ecke reibungslos und die Installation von Apps ist so schnell, dass es lächerlich ist. Ich kann das Gerät nicht wirklich mit den älteren Apple TVs vergleichen, da dies mein erstes Apple TV ist … Aber flüssiger als meine Sony Android TV-Software, ist Apple TV 4K in jedem Fall.