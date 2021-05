Am späten gestrigen Abend hat Apple die Beta 1 zu iOS 14.7, iPadOS 14.7 und Co. veröffentlicht. In einer kleinen Randnotiz sind wir bereits auf die einzige Neuerung eingegangen, die bislang bekannt geworden ist. Zukünftig werdet ihr in der Lage sein, einen HomePod-Timer über die Home-App zu stellen.

Video: HomePod-Timer über die Home-App stellen

Aktuell müsst ihr Siri behelligen, um einen Timer auf dem HomePod zu stellen. Sprecht Siri mit den Worten „Hey Siri, stelle einen Timer auf 10 Minuten.“ an. Optional könnt ihr eurem Timer auch eine Bezeichnung mit auf den Weg geben. So könnt ihr einen Timer für die Nudeln auf dem Herd und einen Timer für das Lüften im Badezimmer stellen.

Mit dem Update auf iOS 14.7 sowie der begleitenden HomePod Software 14.7 könnt ihr den Timer auch über die Home-App am iPhone stellen. Das eingebundene Video zeigt euch, wie das Ganze funktioniert. Hier die Kurzform: Home-App öffnen, HomePod anwählen, Timer stellen. Auch in der Home-App könnt ihr mehrere Timer mit unterschiedlichen Bezeichnungen starten. Beachtet, dass das eingebundene Video die Beta 1 zeigt und noch verschiedene Fehler und falsche Bezeichnungen zu sehen sind.