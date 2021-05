Qualcomm hat sein Snapdragon X65 5G-Modem mit einer verbesserten Energieeffizienz aufgerüstet. Zudem erweitert der Hersteller die mmWave-Unterstützung, was eine wichtige Voraussetzung für die Einführung von 5G-mmWave-Netzen in China darstellt.

Erweiterte mmWave-Unterstützung und neue Energiesparfunktionen

Konkret erhält das Modem eine Erweiterung in der 200-MHz-Bandbreite im mmWave-Spektrum (4 × 200 MHz), was eine Anpassung für den chinesischen Markt sein dürfte, wo mmWave mit Frequenzblöcken à 200 MHz eingeführt werden soll. Zudem wird nach dem Update mmWave auch im Standalone-Modus (SA) unterstützt. Darüber hinaus ermöglichen neue stromsparende Technologien als Teil von Qualcomm 5G PowerSave 2.0 eine längere Akkulaufzeit. Diese Verbesserungen sind möglich, da der Snapdragon X65 über eine per Software aktualisierbare Architektur verfügt, so dass im Laufe der Zeit Verbesserungen am Modem vorgenommen werden können.

Der Snapdragon X65 wurde erstmals im Februar vorgestellt und ist das weltweit erste 10-Gigabit-5G-Modem für Smartphones, das theoretische Datengeschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht. Apple wird den Snapdragon X65 wahrscheinlich in den iPhones des Jahres 2022 einsetzen, aufbauend auf dem Snapdragon X55 im iPhone 12 Lineup und wahrscheinlich dem Snapdragon X60 im iPhone 13. Wie der Snapdragon X60 kann auch der Snapdragon X65 Daten aus dem mmWave- und dem Sub-6GHz-Band gleichzeitig verarbeiten, um eine optimale Kombination aus hoher Geschwindigkeit und niedriger Latenz zu erreichen, was zu einem verbesserten 5G-Erlebnis führt.

Der Snapdragon X65 könnte das letzte Qualcomm-Modem sein, das in iPhones verwendet wird. So arbeitet Apple bereits an einem eigenen Modem. Wie der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo und andere Quellen vermuten, könnte Apple bereits ab 2023 ein hauseigenes 5G-Modem für das iPhone einsetzen.