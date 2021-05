Am späten gestrigen Abend hatte Apple ziemlich überraschend die Beta 1 zu iOS 14.7, iPadOS 14.7, macOS 7.6, macOS 11.5 und tvOS 11.7 veröffentlicht. Noch bevor die finale Version von iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 7.5, macOS 11.4 und tvOS 11.6 bereit gestellt wird (wird in Kürze erwartet), können sich Entwickler bereits mit dem übernächsten Update beschäftigen. Nun sind auch Teilnehmer am Apple Beta Programm an Bord.

Apple veröffentlicht Public Beta 1 zu iOS 14.7, iPadOS 14.7 und macOS 11.5

Vor wenigen Augenblicken hat Apple die erste öffentliche Beta zu iOS 14.7, iPadOS 14.7 und macOS 11.5 zum Download bereit gestellt. Damit haben nicht nur registrierte Entwickler die Möglichkeit, sich mit den kommenden Updates zu beschäftigen, sondern auch Teilnehmer am Apple Beta Programm. Für die jeweiligen Betas ist ein passendes Beta-Profil auf den Geräten zwingend vorausgesetzt.

Ehrlicherweise sind bislang kaum Neuerungen zu iOS 14.7, iPadOS 14.7 und macOS 11.5 bekannt geworden. Lediglich die Möglichkeit, HomePod-Timer über die Home-App am iPhone zu stellen, hat sich gezeigt.