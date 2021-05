Mitte April vorgestellt, lässt sich Apple AirTag seit dem 23. April über den Apple Online Store sowie bei autorisierten Apple Händlern bestellen. Kurz nach dem Bestellstart schoss die Lieferzeit nach oben. Nach wie vor ist diese ziemlich angespannt. Allerdings ist aktuell bei Amazon ein begrenztes Kontingent derzeit sofort verfügbar.

Apple AirTag bei Amazon sofort verfügbar

Bei Apple AirTag handelt es sich um ein kleines und elegantes Zubehör, das dabei hilft, wichtige Gegenstände mit Apples „Wo ist?“ App zu lokalisieren und zu finden. Ob an einer Handtasche, einem Schlüssel, einem Rucksack oder anderen Gegenständen befestigt, greift AirTag auf das große, globale „Wo ist?“ Netzwerk zu. AirTags können im 1er und 4er Pack für nur 35 bzw. 119 Euro erworben werden.

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass AirTag – sowohl im 1er als auch im 4er Pack – erst in vier bis fünf Wochen geliefert werden kann. Wie es scheint, hat Amazon eine Lieferung an AirTags erhalten. Der einzelne AirTag ist auf Lager und kann sofort verschickt werden. Falls ihr Interesse am AirTag und einer schnellen Auslieferung habt, so greift bei Amazon zu. Uns ist nicht bekannt, wie groß der Vorrat und wie schnell dieser vergriffen ist.

Neu Apple AirTag Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln