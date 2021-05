Traditionell informieren wir euch kurz vor dem Wochenende über neue Inhalte auf Apple TV+. Nachdem es vergangene Woche etwas ruhiger zuging, starten in dieser Woche gleich drei neuen Serien. Darüberhinaus gibt es neue Folgen zu „Mosquito Coast“ und „Mythic Quest“.

Ab sofort steht die neue Doku-Serie „1971. Das Jahr, in dem Musik alles veränderte“ auf Apple TV+ bereit. Apple beschreibt die Serie wie folgt

Ein eindringlicher, tiefer Tauchgang, reich an Archivmaterial und Interviews. „1971: The Year That Music Changed Everything“, zeigt, wie die musikalischen Ikonen der Zeit von den sich ändernden Gezeiten der Geschichte beeinflusst wurde. Und im Gegenzug, wie sie ihre Musik nutzten, um Hoffnung, Veränderung und die Kultur um sie herum zu wecken. Die Dokumentationen werden die bekanntesten Künstler und Lieder untersuchen, die wir 50 Jahre später noch hören, darunter The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed und mehr.