Am heutigen Tag feiert neben dem neuen iMac und neuen iPad Pro auch Apple TV 4K (2021er Modell) seinen Verkaufsstart. Gleich zwei interessante Meldungen begleiten den Verkaufsstart der Apple Medienbox. So bietet das neue Apple TV 4K einen Audiorückkanal, mit dem Audio über den HomePod abgespielt werden kann. Darüberhinaus hat YouTube die Wiedergabe von 4K Videos mit 60fps freigeschaltet.

Apple setzt beim neuen Apple TV 4K auf den A12 Bionic Chip, der eine deutliche Steigerung der Grafikleistung, Videokodierung und Audioverarbeitung ermöglicht. Augenscheinlich ist YouTube der Meinung, dass das neue Apple TV 4K leistungsstark genug ist, um die Video-Wiederhabe in 4K und 60fps zu gewährleisten.

Im Oktober letzten Jahres schaltete YouTube die 4K-Wiedergabe für die YouTube-App unter tvOS frei. Allerdings war das Ganze auf 30fps limitiert. Mit dem neuen Apple TV 4K (2. Generation) und dem verbauten A12-Chip wird die Wiedergabe nun mit 4K 60fps gewährleistet. Nochmal zur Verdeutlichung: Die Wiedergabe mit 4K 60fps ist derzeit exklusiv der neuen Apple TV 4K Generation vorbehalten.

I am apparently the only person on the internet who cares about this, but yes: The new Apple TV does 3840×2160@60 in HDR in the YouTube app. pic.twitter.com/ovuvibWMsf

— Daniel Vydra (@stillhereiguess) May 21, 2021