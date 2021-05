Es gibt verschiedene Themen, die bei Apple derzeit ziemlich hoch im Kurs stehen. Neben dem Umweltschutz legt Apple derzeit einen großen Fokus auf die Privatsphäre und den Datenschutz. Mit dem neuen Clip „Privacy on iPhone – Tracked“ unterstreicht der Hersteller noch einmal sein Engagement.

„Privacy on iPhone – Tracked“

Mit dem jüngsten Video „Privacy on iPhone – Tracked“ geht Apple auf eine Funktion ein, die mit dem Update auf iOS 14.5 eingeführt wurde. Die Rede ist von der App Tracking Transparenz.

Apple verlangt seit der Freigabe von iOS 14.5, dass Apps die Erlaubnis des Nutzers einholen, bevor sie dessen Daten über Apps oder Webseiten anderer Unternehmen hinweg verfolgen. In den Einstellungen (Datenschutz -> Tracking) könnt ihr sehen, welche Apps die Erlaubnis zum Tracking eingeholt haben, und nach Belieben Änderungen vornehmen.

Mit dem Clip veranschaulicht Apple, was es bedeutet, wenn Daten über Apps oder Webseiten anderer Unternehmen hinweg verfolgen werden. Der Mann in dem Video beginnt seinen Tag mit dem Kauf einer Tasse Kaffee. Im Laufe des Tages beginnen andere Personen, der Person zu folgen bzw. sie zu „verfolgen“.

Im Laufe des Clips heißt es „Entscheide, wer Deine Informationen verfolgen darf und wer nicht“. In dem Video ist der Song “Mind Your Own Business” von Delta 5 zu hören. In den letzten Monaten hatte Apple immer mal wieder Videoclip zum Thema Datenschutz und Privatsphäre veröffentlicht, hier sind weitere Beispiele.

Update 21.05.2021

Ab sofort steht auch das deutsche Pendant des Clips „Privatsphäre auf dem iPhone – Getrackt“ zur Ansicht bereit. Es heißt „Mit App-Tracking Transparenz entscheidest du, ob eine App deine Aktivitäten in Apps und auf Websites anderer Unternehmen tracken kann.“