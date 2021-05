Bevor Vodafone am kommenden 26.05.2021 TV- und Radiosender neu ordnet, informiert das Unternehmen über die bevorstehenden Veränderungen. Neben der neuen Anordnung stoßen auch neue TV-Sender hinzu. Die Änderungen betreffen Vodafone-Kabelkunden in NRW, Hessen und Baden-Württemberg.

Vodafone ordnet TV- und Radiosender neu

Seit Herbst 2019 gehört Unitymedia zu Vodafone. Damit die Anforderungen an die Fernseh-Vielfalt im Kabelnetz mit mehr als 100 Free-TV- und 131 Pay-TV-Sendern, Breitband-Dienste und Streaming-Angebote im Kabelnetz auch zukünftig sichergestellt sind, vereinheitlicht Vodafone die bislang unterschiedlichen Kabelnetz-Strukturen. In der kommenden Woche – genau genommen in der Nacht vom 25. auf dem 26. Mai – erhalten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg 111 TV-Sender und 62 digitale Radioprogramme im Kabelnetz eine andere Frequenz.

Dabei handelt es sich vornehmlich um Sparten-, Special-Interest- und Fremdsprachen-Sender –Vollprogramme wie ARD, ZDF, RTL, Sat1 oder Pro7 sind nicht betroffen. Neu ins Programm holt Vodafone die Fernsehsender Geo TV HD, RTLplus HD und Home & Garden TV HD. Um das Programmangebot nach der Umstellung wie gewohnt zu empfangen, muss ein Sendersuchlauf durchgeführt werden. Abhängig vom verwendeten Empfangsgerät erfolgt der Sendersuchlauf entweder von allein oder muss von Hand angestoßen werden.

Vodafone schreibt