Wie 9to5Mac berichtet, wird der Prozessor in den diesjährigen MacBook Pro-Modellen den Namen M1X und nicht M2 tragen. Das will zumindest eine Quelle in Erfahrung gebracht haben, die über einer „solide Erfolgsbilanz“ verfügt.

M1X-Chip für das MacBook Pro

Geht es nach der Quelle von 9to5Mac, hebt sich Apple das „M2“-Branding für die Chips des nächsten Jahres auf. Der M2 könnte dann womöglich in einem neuen MacBook Air debütieren. Somit würde dieses Jahr erst einmal der M1X anstehen. Das Gerücht unterstützt die Vermutungen von Bloomberg, in denen es heißt, dass Apples nächster Mac-SoC (System on a Chip) dem M1 ähnlich ist, jedoch über mehr Kerne und einer leistungsstärkeren Konfiguration verfügt.

Bloomberg nannte zwar nicht Apples geplanten Namen für den neuen Chip, ließ uns aber wissen, was wir zu erwarten haben. So geht Mark Gurman davon aus, dass Apple beim 2021er MacBook Pro auf einen neuen Apple Silicon Chip mit 10-Core CPU (8 High-Performance Kerne und 2 Effizienz-Kerne) sowie 16-Core bzw. 32-Core GPU-Option setzen wird.

Weiterhin soll die nächste Generation des Apple Silicon Chip bis zu 64 GB Arbeitsspeicher unterstützen. Aktuell sind die Apple Silicon Macs auf maximal 16 GB RAM beschränkt. Damit wäre das kommende MacBook Pro in Sachen Arbeitsspeicher auf einem Niveau mit dem aktuellen Intel-basierten 16 Zoll MacBook Pro Modell. Auch Thunderbolt soll von den 2021er MacBook Pro Modellen unterstützt werden. Ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit dem leistungsfähigeren Apple Silicon Chip soll angeblich im Sommer dieses Jahres auf den Markt kommen.

Die Vermutung, dass der neue SoC ein M1X-Branding erhalten könnte, äußerte auch Jason Cross von Macworld, auf dessen Aussagen wir bereits eingegangen sind. Auch der iOS-Entwickler Dylandkt spricht ausdrücklich von einer M1X-Namensgebung. So erklärt er:

„Der M1X ist eine Erweiterung des M1, die mehr Thunderbolt-Kanäle, CPU-Kerne, GPU-Kerne, Unterstützung für mehrere externe Monitore und eine verbesserte Leistungsaufnahme bringen wird. Diese Geräte werden beide eine 1080p-Webcam, einen SD-Kartenleser, drei Thunderbolt-USB-C-Anschlüsse, einen aktualisierten MagSafe-Anschluss und einen HDMI-Anschluss haben.“

In dem Bericht heißt es auch, dass Apple den MacBook Pro-Schriftzug unterhalb des Bildschirms weglassen wird: