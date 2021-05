Anker hat soeben die „Anker Nano II Series“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um drei USB-C Ladegeräte (30W, 45W und 65W), die auf der neuen GaN II Technologie basieren.

Anker präsentiert neue „Anker Nano II Series“

Im Jahr 2018 ersetzte Anker das traditionelle Silizium bei seinen Chips durch das effizienteres GaN (Galliumnitrid). Nun wurde die GaN-Technologie zu „GaN II“ weiterentwickelt und die Betriebsfrequenz um mehr als 20 Prozent erhöht, wodurch der Nano II bei der Umwandlung von AC in DC weniger Wärme erzeugt, sogar weniger als zuvor.

Die neuen 65-, 45- und 30-Watt-Nano-II-Ladegeräte von Anker sind weltweit die Ersten, die mit der exklusiven GaN-II-Technologie ausgestattet sind. Jeder Artikel der Produktreihe verfügt über einen USB-C-Anschluss, der mit der neuesten Version der Anker-eigenen Power IQ 3.0-Technologie betrieben wird, die das iPhone bis zu dreimal schneller auflädt als das standardmäßige 5W-Ladegerät, und ist gleichzeitig mit Samsung Super Fast Charging kompatibel. Das 65W-Nano II-Ladegerät hat dieselben Maße wie das 30W-Atom-PD 1, ist aber mehr als doppelt so leistungsstark. Es kann die meisten Smartphones, Tablets oder USB-C-Laptops aufladen. Es ist ideal für alle Energiehungrigen, die auf einer Geschäftsreise oder unterwegs ein ganzes Arsenal an Elektronik aufladen müssen. Für diejenigen, die mit leichtem Gepäck reisen möchten, ist das 30W-Ladegerät ideal, denn es ist so klein wie ein 5W-Ladegerät, aber gleichzeitig mächtig genug, um Nintendo Switch oder sogar das neuste Macbook Air komplett aufladen. Das 45W-Ladegerät ist etwas größer als das 30-W-Ladegerät. Die zusätzlichen 15 Watt sind mehr als genug Saft, um Chromebooks und weitere mittelgroße Notebooks stets aufgeladen zu halten.

In der Tat hat Anker in den letzten Jahren bewiesen, dass sie Ladegeräte entwickeln können. Wenn ihr uns fragt, so sind diese nicht nur deutlich kompakter als die Apple-Ladegeräte, sie bieten auch ein besseres Preis-Leistungsverhältnis.

Die Preise und Verfügbarkeit der Anker Nano II Ladegeräte-Serie in Deutschland werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.