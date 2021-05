Die Apple TV App hat vor einigen Monaten auch den Sprung auf die Xbox Series S und Series X geschafft. Nun hat Microsoft angekündigt, dass die Apple TV App auf der Xbox ein Update für Dolby Vision erhält.

Apple TV App für Xbox erhält Support für Dolby Vision

Microsoft hat angekündigt, dass im Laufe dieser Woche Dolby Vision für die Apple TV App zur Verfügung stehen wird. So könnt ihr beispielsweise Apple TV Originals, wie z.B. Ted Lasso, Mythic Quest, For All Mankind, See und The Mosquito Coast in Dolby Vision auf der Xbox Series X|S verfolgen. In Kombination mit dem immersiven Audio von Dolby Atmos wird das Erlebnis noch einmal gesteigert.

Um die Inhalte mit einem Dolby Vision-kompatiblen Fernsehgerät zu erleben, muss „Dolby Vision zulassen“ aktiviert und in den Einstellungen -> Allgemein -> TV- und Anzeigeoptionen -> „Videomodi“ auf eurer Konsole aktiviert sein. Ihr könnt auch überprüfen, ob Inhalte in Dolby Vision verfügbar sind, indem ihr in der Apple TV-App nach dem Dolby Vision-Logo am unteren Bereich auf der Beschreibungsseite des Films / der Show sic hat oder während der Wiedergabe die B-Taste auf eurem Controller drückt.

Neben der Neuerung für die Apple TV App auf der Xbox Series X|S hat Microsoft auch angekündigt, dass Spotify Video Podcasts in der Spotify-App auf der Xbox zur Verfügung stehen.