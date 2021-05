Kurz vor dem Wochenende haben wir euch auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+ aufmerksam gemacht. Begleitend hat Apple auf YouTube zwei kurze Videos veröffentlicht, die einen Einblick in „The Mosquito Coast“ und „Ghostwriter“ bieten.

The Mosquito Coast – Inside The Episode „Elvis, Jesus, Coca-Cola“

Folge 5 zu „Moskito Küste“ trägt den Namen „Elvis, Jesus, Coca-Cola“. Als sie in Mexiko City ankommen, versuchen Allie und Margot Kontakt zu Allies mysteriösem Bekannten aufzunehmen.

Wir hatten es neulich an andere Stelle schon einmal thematisiert. „The Mosquito Coast“ ist in unseren Augen die beste Serie, die seit langem auf Apple TV+ gestartet ist. Das Ganze ist natürlich sehr subjektiv. Am Ende jeder Folge zeigt Apple ein „Behind the Scenes“. Dieses wird anschließend auf YouTube veröffentlicht.

In dem Clip beschreibt der ausführende Produzent von The Mosquito Coast, Neil Cross,, wie die Produktion eine große Wendung nahm, als COVID aufkam.

Ghostwriter – Unexpected Friendships

Ghostwriter ist eine Neuinterpretation der Serie von Sesame Workshops aus dem Jahr 1992. Jeder Episoden-Handlungsbogen ist um Literatur gruppiert und enthält Klassiker und neue Werke, die von bekannten Autoren wie D. J. MacHale und Kwame Alexander in Auftrag gegeben wurden.

Ruben, Chevon, Curtis und Donna. Vier Freunde, die sich durch magische Bücher gefunden haben … und ein bisschen Unheil. Seit Kurzem stehen neue Folgen auf Apple TV+ bereit. Der Clip bietet euch einen weiteren Einblick in die Kinderserie.