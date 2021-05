Eines der Dinge, die Kunden am meisten von einem neuen Apple TV erwartet hatten, war eine neu gestaltete Siri Remote. Apple wollte seine Kunden nicht enttäuschen und spendierte der Fernbedienung des neuen Apple TV 4K einen Touch-basierten Klickpad-Ring, welcher eine Jog-Steuerung simulieren soll. Leider arbeiten noch nicht alle Apps mit der Scroll-Funktion einwandfrei zusammen. Ein Reddit-Nutzer hat nun eine Lösung für ein fehlerhaftes Scroll-Verhalten bei manchen Apps gefunden.

In den sozialen Medien beschweren sich Nutzer derzeit darüber, dass die neue Scroll-Funktion der Siri Remote „ein wenig kontraintuitiv“ sei, wie ein Nutzer auf Reddit schrieb. Auf Twitter machte ein anderer Nutzer die gleiche Erfahrung und zeigte das sprunghafte Verhalten:

Anyone else having weird scrolling behavior with the new #AppleTV4K and Siri Remote? When I try to scroll on the new clickwheel it keeps scrolling back and forth. Happens on several apps like #DisneyPlus and #Netflix apps. Did you also see this during your review @Andrew_OSU ? pic.twitter.com/VfIOzQNuOP

— David Kurz (@kurze_info) May 23, 2021