Der dreiwöchige „Epic vs. Apple“-Prozess wurde mit einer Reihe von Debatten abgeschlossen, die anstelle der traditionellen Schlussplädoyers stattfanden. Der Abschluss folgt auf die Aussage von Apple-CEO Tim Cook in der letzten Woche, bei der er von Richterin Yvonne Gonzalez Rogers zu Apples Richtlinien im App Store ausgefragt wurde.

Richterin deutet Kompromiss an

Wie Protocol berichtet, wollte Rogers am Ende der Verhandlung zum Kern des Streits vordringen und feststellen, welche Maßnahmen letztlich angemessen sein könnten. Wie schon zu Beginn der Verhandlung deutete Rogers an, dass sie möglicherweise zu einer Art Kompromiss-Urteil neigt, das Apple dazu verpflichten würde, es Nutzern zu erleichtern, Einkäufe im Web statt in Apps zu tätigen. So verstößt die Erwähnung oder die Weiterleitung in der App auf diese alternative Einkaufsmöglichkeit gegen die sogenannte Anti-Steering-Policy des App Store.

Sollte Rogers tatsächlich den Kompromiss vorziehen, wäre Apple verpflichtet, seine Anti-Steering-Restriktionen zu lockern. Der Rest des iOS-Ökosystems bliebe jedoch unangetastet und würde wie gewohnt funktionieren. Apples Anwälte versuchten zwar zu erklären, dass Apples Anti-Steering-Regeln dazu gedacht sind, die Effizienz von Transaktionen zu verbessern, aber Cooks Aussage untergrub laut Rogers dieses Argument. „Cook räumte ein, dass es eine Methode ist, um für geistiges Eigentum entschädigt zu werden“, sagte Rogers.

Die Forderungen

Die Anwälte von Epic Games argumentierten, dass iOS für konkurrierende App Stores geöffnet werden sollte. Apple könnte laut den Anwälten immer noch die Sicherheit und den Datenschutz des aktuellen App Stores bieten, aber mit App Stores von Drittanbietern hätten die Kunden eine Wahl. Epic verwies hierbei auf den Mac als Beispiel dafür, wie iOS aussehen sollte.

Apples Anwälte argumentierten hingegen, dass der Verbraucher bereits die Wahl hat, weil die Anwender Android wählen können. Weiterhin heißt es, dass die geforderten Änderungen das iPhone ruinieren würden. Das System wäre dann weniger sicher – mit Apps, die unmöglich zu kuratieren oder zu moderieren sind.

Rogers war von Epics Argument nicht überzeugt, weil es zu einer so drastischen Veränderung des App Stores führen würde. Epic konnte keine ähnlichen Kartellfälle vorweisen, in denen eine solche extreme Forderung von einem Gericht gewährt worden war.

Am Ende der Verhandlung sagte Richterin Rogers, dass sie davon ausgeht, dass das Urteil noch einige Zeit dauern wird, ein konkretes Datum nannte sie jedoch nicht. Es könnte mehrere Wochen dauern, bis wir wieder etwas über den Prozess hören. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass gegen jede Entscheidung Berufung eingelegt wird, so dass dies ein Rechtsstreit ist, der sich noch über Monate hinziehen könnte.