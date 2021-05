Keine zwei Wochen trennen uns von der Apple WWDC 2021 Keynote. Apple lädt am 07. Juni zum Special Event und wird einen Ausblick auf iOS 15, iPadOS 15 und Co. geben. Nun gibt es ein paar zarte Hinweise darauf, welche Neuerungen iOS 15 enthalten könnte.

Bislang sind verhältnismäßig wenige Informationen zum kommenden Update auf iOS 15 bekannt. In 13 Tagen gibt Apple einen ersten Ausblick, in welche Richtung sich das Ganze bewegen wird.

iOS 15 wird ziemlich sicher die typischen Verbesserungen für Safari, Fotos, Mail, die Karten-App etc. mit sich bringen. Auch die Health-App soll wieder ein Stück weit aufgewertet werden.

Connor Jewiss gibt per Twitter zu verstehen, dass er Teile von iOS 15 zu Gesicht bekommen hat. Glaubt man den Informationen, so wird Apple unter anderem folgende Verbesserungen in iOS 15 implementieren:

Schon jetzt tummeln sich verschiedene Apps im App Store, die das Aufzeichnen von Kalorien ermöglichen. Bei MyFitnessPal findet ihr beispielsweise mehr als 11 Millionen Nahrungsmittel in der Datenbank. Denkbar, dass Apple ein einfache Möglichkeit für Nutzer anbieten, Kalorien zu erfassen.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:

◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen

— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021