Vodafone hält neue Informationen zum 5G-Ausbau in Deutschland bereit. Früher als geplant, stellt das Düsseldorfer Unternehmen 5G jetzt für 25 Millionen Menschen in Deutschland zur Verfügung.

Vodafone: 5G jetzt für 25 Millionen Menschen in Deutschland

Die 25 Millionen sind erreicht, allerdings ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Vodafone hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen für das neue Geschäftsjahr die Umsetzung von mehr als 7.000 Mobilfunk-Bauprojekten geplant hat. Darunter 3.000 5G-Projekte, um 9.000 Antennen für die fünfte Mobilfunk-Generation zu aktivieren. An immer mehr Standorten stellt Vodafone die 5G-Antennen zudem auf eigene Beine und bindet sie auch im Kernnetz an die 5G-Infrastruktur an: 5G-Standalone. Hinzu kommt die Umwidmung von ehemaligen 3G-Frequenzen, mit denen Vodafone ab Sommer an 18.000 Mobilfunk-Stationen noch mehr LTE bereitstellt.

Vodafone schreibt