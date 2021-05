In der Nacht zu heute wurde WhatsApp in einer Version zum Download freigegeben. Ab sofort könnt ihr WhatsApp 2.21.100 über den Apple Apple Store herunterladen. Zwei Neuerungen bewerben die Entwickler in den Release-Notes.

WhatsApp 2.21.100 ist da

Im März dieses Jahres deutete sich bereits an, dass Sprachnachrichten bzw. das Abhören von Sprachnachrichten über WhatsApp eine neue Funktion erhält. Genau diese trifft mit dem Update auf WhatsApp 2.21.100 nun ein.

Ab sofort könnt ihr Sprachnachrichten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten anhören. Tippt hierfür einfach während der Wiedergabe nacheinander auf den 1x/1,5x/2x-Button. Die zweite Neuerung betrifft Gruppenchats. ihr seht in der Chatliste ein @-Symbol bei Gruppenchats, wenn ihr darin erwähnt werdet oder jemand auf deine Nachricht geantwortet hat.

Sicherlich keine bahnbrechende Neuerungen, sondern punktuelle Verbesserungen. Insbesondere das beschleunigte Abspielen von Sprachnachrichten dürfte bei langen Nachrichten Anhänget finden.