Im vergangenen Jahr wurde Apples Kinderprogramm auf Apple TV+ für insgesamt 17 Daytime Emmy Awards nominiert. Schlussendlich konnte der Hersteller aus Cupertino zwei Auszeichnungen für „Ghostwriter“ und „Peanuts in Space“ gewinnen. Im laufenden Jahr reicht es für sechs Daytime Emmy Award Nominierungen.

Nachdem Apple TV+ in den letzten Wochen und Monaten die ein oder andere Auszeichnung gewinnen konnte, unter anderem war „Ted Lasso“ ziemlich erfolgreich, gibt es nun die Chance auf die nächsten Awards.

„Ghostwriter“ und „Helpsters“ gehen für Apple bei den Daytime Emmy Awards ins Rennen. „Ghostwriter“ wurde in den folgenden fünf Kategorien nominiert:

Helpsters geht in der Kategorie

ins Rennen. Die Gewinner werden am 25. Juni bekannt gegeben.

