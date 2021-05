Gestern hatten wir euch auf die Neueröffnung von Apple Via del Corso im Herzen von Rom am heutigen Donnerstag aufmerksam gemacht. Seit heute Vormittag begrüßt der neue Apple Store seine Kunden. Am Eröffnungstag werden alle, die Apple Via del Corso besuchen möchten, gebeten, einen Termin zu reservieren. Ohne Reservierung erhaltet ihr je nach Auslastung Zutritt zum neuen Store. Mittlerweile hat Apple erste Kund:innen im Store willkommen geheißen und zahlreiche Fotos des Eröffnungstagss sind bereits im Internet gelandet.

Fotos: Kunden bewunderte Apple Via del Corso

Begleitend zur gestrigen Pressemitteilung hatte Apple natürlich auch Fotos zum Store veröffentlicht. Wie wir es von Apple gewohnt sind, haben die Verantwortlichen für die Fotos den Store optimal in Szene gesetzt.

Mittlerweile wurden allerhand Fotos von Kunden zu Apple Via del Corso veröffentlicht. Diese geben einen weiteren Einblick in die Räumlichkeiten und untermauern noch einmal, wie stilvoll der Store geworden ist. Apple beschreibt diesen unter anderem wie folgt