Geht es nach der Gerüchteküche, wird Apple im nächsten Jahr ein neues iPhone SE auf den Markt bringen, das auch 5G unterstützt. Eine überarbeitete Version könnte dann 2023 ein Hole-Punch-Display erhalten. Passend zu dem Gerücht hat sich der Designer „apple lab“ das iPhone SE vorgenommen und ein schickes Konzept angefertigt.

Das aktuelle iPhone SE ist dem iPhone 8 nachempfunden und bietet ein 4,7 Zoll Display. Es gab Gerüchte, dass Apple an einem „iPhone SE Plus“ arbeitet, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollte. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo erklärte jedoch zuletzt, dass es dieses Jahr kein neues iPhone SE geben wird. Somit bleibt die Hoffnung, dass nächstes Jahr das erste 5G-iPhone SE mit altem Design kommt, gefolgt von einem komplett neuen iPhone SE im Jahr 2023.

Wie ein Redesign aussehen könnte, sehen wir heute anhand von einem neuen Konzept. Entworfen von „apple lab“, sehen die neuen Renderings eines möglichen iPhone SE nicht nur gut aus, sondern könnten auch gut einem zukünftigen Modell entsprechen. Das Design basiert auf einem Gerücht des Display-Experten Ross Young, der prognostiziert, dass Apple für das iPhone SE ein Hole-Punch-Display einführen wird.

iPhone SE (2023) in new Matte Purple finish with punch-hole Retina display

made by @aaple_lab | concept based on leaks and my opinion #iPhoneSE #iPhone2023 #iPhone13 #WWDC21 #Apple #aaple_lab #iPhone #AppleiPhone pic.twitter.com/HyxdbhkwUJ

— apple lab (@aaple_lab) May 24, 2021